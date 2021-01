03/01/2021 AM 15:34

Wieder Top Ten: Hennig überzeugt erneut in Val Müstair

Hennig hatte nach ihrem fünften Platz im Massenstart und einem starken Verfolgungsrennen den Sprung unter die Top 10 in der Gesamtwertung geschafft. Bögl verbesserte sich nach dem starken Rennen am Dienstag vom 17. auf den 13. Platz in der Gesamtwertung der Männer, auch Notz (22.) und Dobler (24.) machten einen großen Sprung nach vorne.