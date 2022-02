Neben Althaus musste Bundestrainer Maximilian Mechler auch auf die ebenfalls positiv getestete Juliane Seyfarth verzichten, mit Pauline Heßler (Rückenprobleme) fehlte eine weitere Olympiateilnehmerin.

Auf der Aigner-Schanze in Hinzenbach gelang Rupprecht im zweiten Durchgang mit 80 m der beste Sprung der deutschen Athletinnen, die nach dem ersten Durchgang noch auf Rang vier gelegen hatten. Den zweiten Platz sicherte sich Russland vor Slowenien um Olympiasiegerin Ursa Bogataj.

Für die deutschen Skispringerinnen stehen in Hinzenbach am Samstag und Sonntag noch die Einzel-Wettkämpfe auf dem Programm, ehe es in der kommenden Woche zum RAW Air nach Lillehammer (Norwegen) geht.

(SID)

