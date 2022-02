Für die besten Resultate aus DSV-Sicht sorgten zwei Athleten, die sich nicht für die Winterspiele in Peking qualifiziert hatten: Mixed-Teamweltmeisterin Anna Rupprecht (Degenfeld) kam zum Abschluss auf Rang 19, nachdem am Samstag Luisa Görlich (Lauscha) ebenfalls 19. geworden war.

Kriznar sicherte sich auch die 10.000 Euro Sieprämie für den Erfolg in der "Alpenkrone"-Wertung - in diese gingen die Springen in Ramsau im Dezember und Hinzenbach ein.

Ad

Ihre Landsfrau Ursa Bogataj, die am Samstag souverän gesiegt hatte, fehlte zum Abschluss wegen einer Disqualifikation: Die Olympiasiegerin war in der Qualifikation bei Roter Ampel losgefahren.

Olympia - Skispringen Iraschko-Stolz zieht Reißleine: ÖSV-Star muss Saison vorzeitig beenden 21/02/2022 AM 13:44

Althaus war nach der Rückkehr von den Winterspielen in Peking positiv auf Corona getestet worden, die deutsche Topspringerin wird wohl auch den Auftakt der Raw-Air-Tournee in Norwegen (3. bis 6. März) verpassen. Zudem musste Bundestrainer Maximilian Mechler in Hinzenbach auf die ebenfalls positiv getestete Juliane Seyfarth verzichten, in Pauline Heßler (Rückenprobleme) fehlte eine weitere Olympiateilnehmerin.

Das könnte Dich auch interessieren: Hiobsbotschaft für Skispringerinnen: Althaus positiv auf Corona getestet

(SID)

Achterbahnfahrt mit Skandal - so schlugen sich die DSV-Adler bei Olympia

Olympia - Skispringen Kramer gesteht: Hatte nach Olympia-Aus "grausige Tage" 18/02/2022 AM 17:03