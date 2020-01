Im Idyll zwischen knarzenden Dielen und dampfenden Kuhställen tankte Karl Geiger Kraft für den großen Traum vom Vierschanzentournee-Triumph: Vor dem wegweisenden dritten Springen am Samstag im Hexenkessel von Innsbruck hat sich der deutsche Skisprung-Überflieger mit den DSV-Adlern in die Abgeschiedenheit hoch über der Tiroler Skisprung-Metropole zurückgezogen. Nach einer bockstarken ersten Tournee-Hälfte ist die Chance auf den ersten deutschen Gesamtsieg seit 18 Jahren groß wie nie.

"Noch versuche ich, die Gesamtwertung auszublenden, denn das ist die erste Chance, dass man sich ablenken lässt. Dass ich noch im Rennen bin, ist aber ein sehr gutes Zeichen", sagte Geiger, der nach dem Trubel von Oberstdorf und Garmisch die urigen Räumlichkeiten und das jahrhundertealte Holzwerk des Gasthofs Isserwirt im 1000-Seelen-Nest Lans genoss:

" Ich mag das gerne. Mein Vater hat eine Zimmerei. Mit Holz, da fühle ich mich wohl. Das passt gut. "

Im Moment passt alles für Geiger: Nach zwei zweiten Plätzen ist der 26-Jährige mit dem marginalen Rückstand von dreieinhalb Metern auf den Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi nach Österreich gereist. Und der Bergisel, wo am Samstag (14:00 Uhr auf Eurosport) der dritte Akt des Vierschanzen-Dramas vor dem Finale am Montag in Bischofshofen aufgeführt wird, ist Geiger-Land: Im Februar wurde der Allgäuer hier Einzel-Vizeweltmeister und Team-Weltmeister.

Innsbruck als gutes Omen

"Das war damals ein wahnsinniges Wochenende. Die Schanze ist aber nicht ganz einfach. Bei der WM lief es sehr gut, aber ich hatte da auch schon zähe Wettkämpfe", sagte Geiger, der bei Tournee-Springen in Innsbruck noch nie besser als Zwölfter war. Ein zweiter Platz wie bei seinem Silbercoup vom Februar wäre da also schon ein Riesenerfolg.

"Wenn der Karle immer Zweiter wird und dann die Tournee gewinnt", sagte Markus Eisenbichler, der in Innsbruck vor Geiger Einzel-Weltmeister wurde, "ist es auch wurscht." Ergo: Tagessiege braucht es nicht, um den 8,894 Kilo schweren Goldadler als Tournee-Champion zu stemmen - zuletzt triumphierte 1998/99 Janne Ahonen ohne Einzelerfolg.

" Wir denken nicht über die Tournee-Wertung nach, sondern gehen von Wettkampf zu Wettkampf. Aber der Karl springt sehr gut, sehr stabil. Für mich war er schon in Garmisch der Sieger. "

Deutschland zweimal beste Nation

Mit dem bisherigen Tournee-Verlauf kann Horngacher hochzufrieden sein. "Wir waren zweimal beste Nation, dafür haben wir im Sommer gearbeitet", sagte der Österreicher: "In Garmisch hatten wir drei Springer unter den Top 10, das war für gesamte Team sehr wichtig." Fünf DSV-Adler - Geiger (2.), Eisenbichler (6.), Stephan Leyhe (12.), Constantin Schmid (13.), Pius Paschke (14.) - liegen unter den besten 15 der Gesamtwertung.

"Wenn man sich zu sehr freut, der Adrenalinspiegel zu hoch ist, verbraucht man zuviel Energie", sagte Horngacher: "Das weiß der Karl genau." In Bischofshofen, wenn es zum ganz großem Coup reichen sollte, hätte Geiger aber sicherlich die Lizenz zum Eskalieren.

(SID)

