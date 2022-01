Skispringen

Olympia-Legenden: Eddie The Eagle - Skisprung-Held mit Brille und Sieger der Herzen 1988

Bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary war Skispringer Eddie The Eagle der absolute Außenseiter. Die Fans in Kanada und rund um die Welt liebten ihn dennoch und er eroberte ihre Herzen im Sturm.

