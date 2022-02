Skispringen

Olympia 2022: Hornschuh ohne Handschuh - es kann nicht kalt sein! Der ultimative Skisprung-Temperaturcheck

Es wird langsam zum Running Gag in der Skisprung-Szene: Hat der Schweizer Nationaltrainer Ronny Hornschuh Handschuhe an, ist es kalt. Wenn nicht, dann nicht. Der Haken an dieser Faustregel allerdings ist, dass Herr Hornschuh offensichtlich nur dann die Hände einpackt, wenn das Thermometer weniger als -30 Grad anzeigt...

00:00:35, vor 2 Stunden