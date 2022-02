Skispringen

Olympia 2022: Katharina Althaus zeigt im ersten Durchgang einen starken Sprung und führt vor Slowenien-Trio

Katharina Althaus ging nach der Absage der Gesamtweltcupführenden Sara Marita Kramer aus Österreich als Gold-Favoritin in den olympischen Einzelwettbewerb in Peking. Die Deutsche wird dieser Rolle im ersten Durchgang mehr als gerecht. Althaus landet bei 105,5 Metern und geht dank der besseren Haltungsnoten in Führung. Den Sprung der 25-Jährigen gibt es hier im Video.

00:01:20, vor einer Stunde