Skispringen

Olympia 2022: Markus Eisenbichler ist der beste Deutsche in der Qualifikation von der Großschanze

Markus Eisenbichler ist der beste Deutsche nach der Qualifikation von der Großschanze bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Mit einem Sprung auf 129 Meter kommt Eisenbichler nach dem schlechten Abschneiden von der Normalschanze langsam in Fahrt. In der Qualifikation landet er mit seinem Sprung auf Platz sechs. Seinen Sprung seht ihr im Video.

