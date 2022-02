Skispringen

Olympia 2022 Peking: Marius Lindvik gewinnt die Qualifikation von der Großschanze - Starke Norweger

Die Norweger überzeugen in der Qualifikation von der Großschanze bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Marius Lindvik ist der beste in der Quali. Mit seinem Sprung auf 135 Meter setzt er sich vor seinen Teamkollegen Halvor Egner Granerud. Den Sprung des Quali-Siegers seht ihr im Video.

00:00:58, vor 40 Minuten