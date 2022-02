Skispringen

Olympia 2022: Ryoyu Kobayashi springt in Peking Schanzenrekord und greift nach nächstem Gold

Ryoyu Kobayashi schließt auch auf der Großschanze bei den Olympischen Spielen in Peking an seine zuletzt gezeigten herausragenden Leistungen an. Der Einzel-Olympiasieger von der Normalschanze segelt im ersten Durchgang auf 142 Meter und stellt damit einen neuen Schanzenrekord auf. Den Sensations-Flug des Japaners seht ihr hier im Video:

00:01:08, vor einer Stunde