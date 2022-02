Skispringen

Olympia 2022, Skispringen: Deutschland und Norwegen im Duell - Martin Schmitt über das Teamspringen

Deutschland und Norwegen im Duell um Gold - Martin Schmitt mit seinem Ausblick auf das Teamspringen von der Großschanze am Montag in Peking. Der Eurosport-Experte blickt auf die Medaillenchancen der beiden Mannschaften vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung bei den Winterspielen in China 2022.

