Skispringen

Olympia 2022 - Skispringen: Karl Geiger zeigt in der Qualifikation von der Normalschanze seinen besten Sprung

Karl Geiger ist die Medaillenhoffnung im Skispringen bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022. Nach durchwachsenen Sprüngen im Training zeigt der Oberstdorfer in der Qualifikation von der Normalschanze seinen bisher besten Sprung. Mit 97,5 Metern landet Geiger in den Top 10. Quali-Sieger ist der Norweger Marius Lindvik.

00:01:31, vor 8 Minuten