Skispringen

Olympia 2022: So stark flog Althaus zur ersten deutschen Medaille in Peking

Nach einem überragenden ersten Durchgang und etwas Pech mit dem Wind im Finale hat Katharina Althaus zum zweiten Mal in ihrer Karriere Olympia-Silber gewonnen. Von Beginn an waren drei Sloweninnen ihre schärfsten Kontrahentinnen - und daraus ergab sich am Ende ein echter Krimi um Gold, Silber und Bronze. Hier sind die Höhepunkte des Skispringens der Frauen von der Normalschanze in Peking.

00:05:23, vor 41 Minuten