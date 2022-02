Skispringen

Olympia 2022: Markus Eisenbichler ohne Druck nach der Qualifikation - Deutscher gibt sich gelassen

Die deutschen Skispringer gehen mit großen Erwartungen in die Wettkämpfe bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. So richtig will es aber noch nicht laufen. Nach der Qualifikation verspührt Markus Eisenbichler dennoch keinen Druck. Er gibt sich gelassen und findet klare Worte.

00:00:33, vor einer Stunde