Skispringen

So funktioniert Skispringen: Martin Schmitt erklärt die vier Schlüssel zum perfekten Sprung

So funktioniert Skispringen: Eurosport-Experte Martin Schmitt erklärt die vier Schlüssel zum perfekten Sprung bei Anfahrt, Absprung, Flug und Landung. Jedes der Elemente hat seine ganz besonderen Herausforderungen und bietet teilweise unterschiedliche Optionen für den Springer. Der Olympiasieger zeigt mit Animationen in unserem virtuellen Studio The Cube anschaulich, worauf es besonders ankommt.

00:06:32, vor einer Stunde