Snooker

British Open: John Higgins gelingt Maximum Break bei seinem ersten Auftritt gegen Ursenbacher

John Higgins hat gleich bei seinem ersten Auftritt bei den British Open ein Maximum Break erzielt. In der Morningside Arena in Leicester überragte der Schotte gegen den Schweizer Alexander Ursenbacher. Higgins erreichte die maximale Punktzahl von 147 damit zum zwölften Mal in seiner Karriere. Damit belegt er den zweiten Platz auf der ewigen Liste der 147er.

00:03:17, vor einer Stunde