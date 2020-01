European Masters in Dornbirn: Preisgeld, Distanzen, Geschichte und mehr

Preisgeld

Sieger: 80.000,00 £ (93.600,00 €)

unterlegener Finalist: 35.000,00 £ (40.950,00 €)

Halbfinale: 17.500,00 £ (20.475,00 €)

Viertelfinale: 11.000,00 £ (12.870,00 €)

Achtelfinale: 6.000,00 £ (7.020,00 €)

letzte 32: 4.000,00 £ (4.680,00 €)

letzte 64: 3.000,00 £ (3.510,00 €)

Höchstes Break: 5.000,00 £ (5.850,00 €)

Preisgeld gesamt: 407.000,00 £ (476.190,00 €)

Distanzen

Bis zum Viertelfinale einschließlich wird best of 9 gespielt (ohne Midsession Interval); Halbfinals best of 11, Finale best of 17 (8 + max. 9 Frames).

Geschichte

der europäischen Ranglisten-Turniere (außer den deutschen Events)

European Masters:

2016 Bukarest (ROU): Judd Trump - Ronnie O’Sullivan 9:8

2017 Lommel (BEL): Judd Trump - Stuart Bingham 9:7

2018 Lommel (BEL): Jimmy Robertson - Joe Perry 9:6

European Open:

1989 Deauville (FRA): John Parrott - Terry Griffiths 9:8

1990 Lyon (FRA): John Parrott - Stephen Hendry 10:6

1991 Rotterdam (NED): Tony Jones - Mark Johnston-Allen 9:7

1992 Tongeren (BEL): Jimmy White - Mark Johnston-Allen 9:3

1993 (Feb.) Antwerpen (BEL): Steve Davis - Stephen Hendry 10:4

1993 (Dez.) Antwerpen (BEL): Stephen Hendry - Ronnie O'Sullivan 9:5

1994 Antwerpen (BEL): Stephen Hendry - John Parrott 9:3

1996 La Valetta (MAL): John Parrott - Peter Ebdon 9:7

1997 La Valetta (MAL): John Higgins - John Parrott 9:5

Malta Grand Prix:

2000 La Valetta (MAL): Ken Doherty - Mark J. Williams 9:3

European Open:

2001 La Valetta (MAL): Stephen Hendry - Joe Perry 9:2

2003 Torquay (ENG): Ronnie O'Sullivan - Stephen Hendry 9:6

2004 St. Julians (MAL): Stephen Maguire - Jimmy White 9:3

Malta Cup:

2005 Portomaso (MAL): Stephen Hendry - Graeme Dott 9:7

2006 Portomaso (MAL): Ken Doherty - John Higgins 9:8

2007 Portomaso (MAL): Shaun Murphy - Ryan Day 9:4

Maximum-Breaks:

1988 (European Open Qualifikation): Alain Robidoux (gegen Jim Meadowcroft)

2016 (European Masters Quialifikation): Shaun Murphy (gegen Allan Taylor)