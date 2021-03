Snooker

Gibraltar Open: Jack Lisowski gelingt spektakulärer Fluke in 1. Runde gegen Farakh Ajaib

Jack Lisowski hat in der 1. Runde bei den Gibraltar Open mächtig Dusel gehabt. Gegen Farakh Ajaib verschießt der Engländer eine Rote auf die Mitte deutlich. Doch die Rote stößt eine zweite Rote an, die wiederum nach einem Bandenkontakt eine dritte Rote in die grüne Tasche schiebt.

