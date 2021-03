Snooker

Gibraltar Open: Kyren Wilson spielt tolles Century Break in der 2. Runde gegen Fan Zhengyi

Kyren Wilson hat in seinem Zweitrundenmatch bei den Gibraltar Open in Milton Keynes gegen Fan Zhengyi ein Century Break von 105 Punkten gespielt. Mehr Centuries als der Warrior hat in dieser Saison nur Judd Trump geschafft.

00:02:20, vor einer Stunde