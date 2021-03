Snooker

Gibraltar Open: Lisowski locht genialen Ball an der Bande im Halbfinale gegen Carrington

Jack Lisowksi hat im Halbfinale bei den Gibraltar Open in Milton Keynes gegen Stuart Carrington einen genialen Ball gespielt. Lisowski lochte eine Rote, die press an der Bande lag, ganz clever in die Ecktasche.

00:00:25, vor 6 Stunden