Snooker

Scottish Open: Allen spielt drei Century Breaks in Folge

Mark Allen hat eine beeindruckende Serie an Century Breaks in seinem Auftaktmatch beim Scottish Open gegen Jimmy White hingelegt. Der Sieger des Champion of Champions zauberte gleich drei Centuries in Folge auf den Tisch. Besonders bemerkenswert dabei seine Total Clearance von 110 Punkten im zweiten Frame.

00:01:32, 33 angesehen, vor einer Stunde