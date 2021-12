Snooker

Scottish Open - Stephen Maguire und Anthony McGll lochen beide den Spielball: "Da müssen beide lachen"

Kuriose Situation bei den Scottish Open: Im Viertelfinale zwischen Anthony McGill und Stephen Maguire locht McGill zunächst eine Rote, ehe aus seiner Sicht auch leider der Spielball in eine Ecktasche fällt. So kommt Maguire zum Zug, aber auch er hat Pech: Er locht ebenfalls Rot, doch auch bei ihm rollt der Spielball in eine Tasche. Im Anschluss müssen beide über diese Situation lachen.

00:01:13, vor einer Stunde