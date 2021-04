Snooker

Snooker-WM: Bingham mit Monster-Fluke über vier Banden im Halbfinale

Was für ein Fluke! Stuart Bingham versenkt Pink über vier Banden und kann selbst kaum fassen, was in dieser Szene des WM-Halbfinals im Crucible geschieht.

00:00:37, vor 10 Minuten