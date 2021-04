Snooker

Snooker-WM: Wenbo Liang locht per Trickshot gegen Robertson: "Da muss er selber lachen"

In seiner Erstrundenpartie gegen Neil Robertson locht Wenbo Liang mit einem Trickshot. Der Chinese stößt eine rote Kugel über die Bande in die Mitteltasche. Dies funktioniert aber nur, weil Rot zuvor vom Spielball in die Tasche gelenkt wird. Der Trickshot im Video.

00:00:12, vor einer Stunde