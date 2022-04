Snooker

Snooker-WM 2022: Matthew Stevens zaubert in Sheffield mit Treble gegen Jack Lisowski in Runde eins

Matthew Stevens gelingt in der 1. Runde der Snooker-WM in Sheffield ein Kunststück. Der Waliser erzielt im achten Frame gegen Jack Lisowski ein Treble. Der Punkt geht letzten Endes aber an seinen Gegner.

00:01:01, vor einer Stunde