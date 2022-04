Snooker

Ronnie O'Sullivan spricht über schnellstes Maximum Break der Geschichte im Jahr 1997: "Es war verrückt"

Ronnie O'Sullivan spielte 1997 bei der Snooker-WM in The Crucible das schnellste Maximum Break der Geschichte. Für seine 147 brachte The Rocket damals nur 5:08 Minuten. 25 Jahre später erinnert sich O'Sullivan bei Eurosport an diesen historischen 21. April 1997 zurück und verrät die Gedanken, die ihn damals bei seinem Meisterstück begleiteten. Heute sei ihm ein solches Break nicht mehr möglich.

00:06:37, vor einer Stunde