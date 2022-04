Snooker

Snooker-WM 2022: Mark Selby fühlt sich von Zuschauer gestört und ruft ihm "good timing" zu

Mark Selby legt gegen Jamie Jones einen guten Start in die Snooker-WM 2022 in Sheffield hin. Beim Stand von 4:2 wird er allerdings kurz vor dem Stoß von einer Bewegung eines Zuschauers in seinem Sichtfeld gestört. "Gutes Timing", ruf der amtierende Weltmeister den Störenfried sarkastisch zu. Nach einer kurzen Konzentrationsphase locht Selby allerdings die Rote und stellt später auf 5:2.

00:00:29, vor 2 Stunden