Snooker

Snooker-WM: Mark Williams gelingt gegen Judd Trump unglaubliches Comeback mit 137er-Clearance

"Unglaublich, was er alles locht!" Mark Williams gelingt mit einer unglaublichen Serie ein beeindruckendes Comeback. Im 28. Frame spielt er eine 137er-Clearance. Es ist bereits sein 15. Century bei dieser WM und sein drittes in diesem Match. Damit gleicht Williams gegen Judd Trump aus. Mit 14:14 geht es in das Midsession Interval - was für ein Halbfinal-Krimi im Crucible Theatre von Sheffield.

00:03:08, vor 16 Minuten