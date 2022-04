Snooker

Snooker-WM: Shaun Murphy legt gegen Stephen Maguire mit Century Break los - Engländer setzt zur Aufholjagd an

Shaun Murphy setzt in der zweiten Session gegen Stephen Maguire zur großen Aufholjagd an. Dem Engländer gelingt bei der WM in Sheffield direkt ein Century Break. damit verkürzt Murphy sofort auf 4:6.

00:02:55, vor einer Stunde