Snooker

Masters: Maguire macht Sieg gegen Selby nach Safe-Duell klar

Stephen Maguire hat in der 1. Runde des Masters in Milton Keynes für eine Überraschung gesorgt und Mark Selby mit 6:3 besiegt. Dabei überzeugte der Schotte vor allem im Safe-Duell gegen Selby und machte so auch seinen Sieg perfekt.

00:02:36, 63 angesehen, vor einer Stunde