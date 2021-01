Snooker

Masters: Maguire spielt unfassbare Dreier-Kombination auf Rot im Viertelfinale gegen Yan

Stephen Maguire hat in seinem Viertelfinale gegen Yan Bingtao beim Masters in Milton Keynes eine unfassbare Dreier-Kombination ausgepackt. Der Schotte lochte im fünften Frame damit eine Rote in die Ecktasche.

00:00:30, 304 angesehen, vor einer Stunde