UK Championship - Irrer Fluke von Wilson: Kugel springt auf die Bande - und geht trotzdem rein

Kyren Wilson ist im Achtelfinale der UK Championship unverhofft ein wahrer Kunststoß gelungen. Bei der 3:6-Niederlage gegen Mark Allen will er im neunten Frame Schwarz lochen. Der Stoß gerät allerdings zu ungenau und springt in die Luft, fällt oben auf die Bande und läuft in die Mitteltasche hinein. Ein unglaublicher Fluke!

00:00:49, vor 31 Minuten