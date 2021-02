Snooker

Welsh Open: Williams locht geniale Kombination über den ganzen Tisch gegen Vafaei

Mark Williams hat in der 4. Runde der Welsh Open in Newport seine ganze Klasse unter Beweise gestellt. Der dreimalige Weltmeister lochte gegen Hossein Vafaei eine Kombination über Rot per Bande über den gesamten Tisch.

00:00:38, 11 angesehen, vor einer Stunde