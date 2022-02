Snooker

Welsh Open: Judd Trump schlägt Dean Young zum Auftakt in Newport klar 4:1

Judd Trump ist gut in die Welsh Open in Newport gestartet. Zum Auftakt schlägt er Dean Young in der Qualifikation klar 4:1. Hier die letzten Bälle der Partie.

00:02:58, vor 38 Minuten