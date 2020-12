Snooker

World Grand Prix: Allen lässt Schwarz gegen Gould vom Tisch springen

Mark Allen hat in der ersten Runde beim World Grand Prix für ein Kuriosum gesorgt. Der Sieger des Champion of Champions schoss im Erstrundenduell gegen Martin Gould Schwarz beim Lochversuch vom Tisch. Am Ende gab Allen einen 3:0-Vorsprung aus der Hand und unterlag noch mit 3:4.

