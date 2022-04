Bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo peilt sie aber das dritte Halfpipe-Gold in Folge an. "Ich weil einfach nur diesen Moment genießen. Das Gefühl aufsaugen und zurückkommen, wenn ich mich bereit fühle. Zurzeit lautet mein Plan, die dritte Medaille anzupeilen", erklärte Kim.

Bereits nach ihrem ersten Triumph 2018 in Pyeongchang als 17-Jährige hatte Kim eine Pause eingelegt und an der Princeton Universität studiert. Sie kam nach einer Pause von 22 Monaten zurück und schloss an ihren vorherigen Erfolgslauf direkt an.

2026 zählt sie zu einem Quintett, welches Geschichte schreiben könnte. Neben Kim kämpfen auch Anna Gasser (Big Air), Jamie Anderson (Slopestyle), Lindsey Jacobellis (Snowboard Cross) und Ester Ledecká (Parallel-Riesenslalom) um die Chance, die erste Snowboarderin mit drei Goldmedaillen zu werden.

(SID)

