Durch die Zusammenführung des internationalen Speedway-Sports unter dem Dach eines globalen Veranstalters wird die neue Vision eine stärkere und besser vernetzte internationale Pyramide für den Sport schaffen - von der Basis bis hin zur Spitze des Speedway.

Ab 2022 werden alle Kategorien unter der heute vorgestellten neuen SGP-Marke vereint, darunter der SGP (FIM Speedway Grand Prix), SGP2 (FIM Speedway U21-Weltmeisterschaft), SGP3 (FIM Speedway U16-Weltmeisterschaft) und die neue Einstiegsklasse SGP4.

Die jährlichen Großereignisse ergänzen die Serien und werden als neu konzipierte SON (FIM Speedway of Nations) und SWC (FIM Speedway World Cup) fortgesetzt, der erstmals seit 2017 wieder im Kalender steht.

Dieser Schritt ist Teil der fünf wichtigsten Prioritäten im Rahmen der neuen Vision für den Speedway-Sport. Dazu gehören

die Verbesserung der ganzjährigen Sichtbarkeit des Sports mit den Fahrern im Mittelpunkt und der Stärkung ihres Profils auf internationaler Ebene,

die Ausweitung der Verbreitung des Sports auf TV- und digitalen Plattformen,

die Verbesserung des Erlebnisses bei Veranstaltungen und auf dem Bildschirm, um die Bindung zu den Fans zu vertiefen,

die Ausweitung der globalen Speedway-Präsenz durch neue Veranstaltungsorte, mehr Events und eine verlängerte Saison

sowie die Unterstützung des Nachwuchses, durch die Heranführung der nächste Generation von Champions an den Sport.

Neues SGP-Veranstaltungsformat und Kalender für 2022 enthüllt

Ab 2022 umfasst die erweiterte SGP-Saison zwölf Veranstaltungen auf zwei Kontinenten mit 15 festen Fahrern und einem lokalen Wildcard-Teilnehmer pro Austragungsort. Eine wesentliche Änderung, die die Attraktivität des Sports und das Erlebnis für die Fans verbessern soll, besteht in der Konzentration der Action auf nur einen Tag. Ein Format mit 20 Vorläufen, zwei Halbfinals und einem Finale wird am Samstagabend ausgetragen, während das Training und das Qualifying von Freitag auf Samstagnachmittag verlegt werden.

Mit dem neuen Rennkalender soll sich der Sport ab 2022 über die gesamte Saison hinweg nachhaltig und kontinuierlich weiterentwickeln und jede Kategorie einen maximalen Bekanntheitsgrad erlangen. Die Saison läuft von April bis November und bietet den Fans dauerhaft noch mehr spannende Action. Es werden drei SGP2-Veranstaltungen (Mai, Juli und Oktober), eine SGP3-Veranstaltung (August) und eins einwöchiges Speedway-Festival (Juli) stattfinden, so dass die Fans im Sommer abwechselnd in den Genuss der SON und des SWC kommen.

Der Speedway-Kalender 2022:

Neuer Botschafter für Junior Speedway

Bei der offiziellen Vorstellung gaben die FIM und Discovery Sports Events außerdem bekannt, dass Speedway-Legende Tony Rickardsson erster globaler SGP-Botschafter wird.

Der sechsmalige FIM SGP-Weltmeister und erfolgreichste Speedway-Fahrer der Geschichte wird seine große Erfahrung einbringen und die Entwicklung des Sports unterstützen. "Ich freue mich, dem Sport, den ich liebe, etwas zurückgeben zu können und Discovery Sports Events in seiner neuen Rolle als Promoter zu unterstützen. Mein Ziel ist es, jungen Fahrern den Zugang zum Speedway zu erleichtern und die SGP zu einem außergewöhnlichen Wettbewerb zu machen. Ich werde meine Erfahrung, meine Energie und meinen Enthusiasmus in die neue Rolle einbringen und freue mich darauf, Speedway in eine neue goldene Ära zu führen", sagte Rickardsson.

Sportart mit großem Wachstumspotenzial

"Speedway hat ein enormes Wachstumspotenzial", sagte FIM-Präsident Jorge Viegas, "nicht nur in Bezug auf die Gewinnung einer neuen Generation von Fahrern, sondern vor allem in Bezug auf die Erschließung neuer Gebiete außerhalb Europas. Ich wünsche allen, die Teil dieser neuen Reise sein werden, alles Gute und kann unterstreichen, dass die FIM Hand in Hand mit dem neuen Promoter zusammenarbeiten wird."

François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events, erklärte: "Speedway hat eine großartige Basis, eine tolle Fangemeinde und wir sehen ein großes Wachstumspotenzial. Wir werden nichts an der Natur des Sports ändern. Speedway wird 2023 sein 100-jähriges Jubiläum feiern, ist aber in seinem Format unglaublich modern: kompakt, spektakulär, zu 100 Prozent in den Stadien, zur Primetime am Samstagabend - etwas ganz Einzigartiges im Motorsport, um die Fans zu begeistern. Unser Ziel ist es, den Sport weiter auszubauen und die derzeitigen SGP-Zuschauerzahlen innerhalb der nächsten drei Jahre weltweit zu verfünffachen."