Die Nacht in Malilla gehörte dem Superstar der Speedway-Szene: Bartosz Zmarzlik.

Nicht nur holte er sich seinen dritten Grand-Prix-Sieg im Jahr 2022, sondern machte durch diesen auch nach 2019 und 2020 seinen insgesamt dritten Weltmeistertitel perfekt.

20 Punkte betrug zu Beginn des Abends der Vorsprung Zmarzliks auf Leon Madsen. Die Ausgangslage war demnach klar: Kommt Zmarzlik vor Madsen ins Ziel, ist ihm der Weltmeistertitel nicht mehr zu nehmen.

Beide Fahrer schafften es ins Halbfinale, für Madsen jedoch endete Selbiges in einem Fiasko. Das Motorrad des Dänen versagte noch vor dem Start und so stand Zmarzlik als Weltmeister fest, bevor die Nacht vorbei war.

Das hielt Zmarzlik aber nicht davon ab, in seinen letzten beiden Läufen seine ganze Klasse zu zeigen und den Abend mit seinem zweiten Grand-Prix-Sieg in Serie und dem insgesamt dritten in 2022 zu beenden. Für gute Stimmung in Schweden sorgte außerdem ein zweiter Platz von Lokalmatador Fredrik Lindgren. Maciej Janowski komplettierte das Podium als Dritter.

