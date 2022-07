Die letzten drei Plätze für das Finale im Speedway of Nations im dänischen Vojens sind vegeben.

Nach Australien, Finnland und Polen qualifizierten sich am Donnerstag Schweden, Tschechien und Großbritannien für den großen Showdown am Wochenende. Dänemark ist als Gastgeber für das Finale gesetzt.

An einem erneut spannenden Tag gab es gleich im ersten Heat eine dicke Überraschung. Die beiden Tschechen Milik und Kvech holten gegen die Briten die Maximalausbeute von sieben Punkten.

Im dritten Heat kollidierte der Norweger Fredriksen mit dem Italiener Tessari und kam zu Sturz. Fredriksen blieb unverletzt, der Lauf wurde dennoch abgebrochen. Tessari wurde als Verursacher des Crashs disqualifiziert.

Großbritannien kommt spät ins Rollen

Während die hoch gehandelten Italiener komplett enttäuschten, bauten die Tschechen ihren Vorsprung sukzessive aus.

Auch Großbritannien kam als Titelverteidiger nicht so richtig in Fahrt und holte erst im zwölften Lauf den ersten Sieg. In der zweiten Hälfte des Abends übernahmen die Schweden (35 Punkte) das Kommando und lagen am Ende sogar einen Zähler vor Tschechien (34) an der Spitze.

Die Briten liefen auf Platz drei ein und mussten in den Entscheidungslauf gegen die Franzosen. Dort waren Woffinden und Bewley dann nicht zu schlagen und holten sich die ersten beiden Plätze.

Am Mittwoch hatte Deutschland die Sensation denkbar knapp verpasst. Gegen die hoch favorisierten Polen Bartosz Zmarzlik und Patryk Dudek mussten sich Kai Huckenbeck und Norick Blödorn im Decider geschlagen geben.

