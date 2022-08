Bei der großen Show des neuen Weltmeisters Henrik von Eckermann waren Marcus Ehning und Jana Wargers nur Zuschauer - immerhin in der ersten Reihe und beide in den Top Ten. Der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) mit Stargold belegte nach zwei blitzsauberen Runden am Sonntag in der Endabrechnung Platz fünf. WM-Debütantin Wargers (Hamburg) wurde mit ihrem Hengst Limbridge Neunte. Erstmals seit Caen 2014 kehren die deutschen Springreiter ohne Medaille von einer WM zurück.

Ehning und Wargers waren die einzigen Deutschen im Finale. Europameister Andre Thieme, als Mitfavorit angereist, war im zweiten Umlauf des Nationenpreises im hohen Bogen aus dem Sattel seiner Stute Chakaria geflogen und ausgeschieden. Immerhin schaffte er es dadurch am Samstag rechtzeitig zur Einschulung seiner Tochter Johanna daheim in Plau am See. Christian Ahlmann verzichtete zugunsten seines Pferdes Dominator auf einen Start im Einzelfinale.

Jana Wargers, 30 Jahre alt und damit die Jüngste in der Equipe von Bundestrainer Otto Becker, war "absolut glücklich, wie das hier gelaufen ist". Ehning war "nach dem ganzen Championat ziemlich stolz auf mein Pferd". Ohne einen Aussetzer im zweiten Umlauf des Nationenpreises, als er gleich zwei Stangen mitgenommen hatte ("Das war irgendwie nicht mein Tag") hätte der Routinier bei der Titelentscheidung durchaus ein Wörtchen mitreden können.

Die machten an diesem letzten Tag der WM in Dänemark andere unter sich aus, am Ende war gegen die überragende Reitkunst des neuen Weltmeister Henrik von Eckermann kein Kraut gewachsen.

Start-Ziel-Sieg durch von Eckermann

Der Weltranglistenerste lag seit dem Zeitspringen am Mittwoch in Führung, die geriet auch am Sonntag mit zwei Nullrunden nie in Gefahr. "Henrik von Eckermann ist einfach kein Maßstab", sagte Ehning - der mit ein bisschen mehr Glück selbst der Maßstab hätte werden können.

Im September 2023 finden die Europameisterschaften in Mailand statt, dort beginnt der Countdown zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Bis dahin wird Bundestrainer Otto Becker noch so manches Mal die Qual der Wahl haben, denn das Angebot an guten Reitern und erstklassigen Pferden in Deutschland ist groß. Und wenn auch bei den Deutschen endlich mal alle Stangen liegenbleiben, sollte ein Coup wie der von Simone Blum 2018 in Tryon jederzeit im Bereich des Möglichen liegen - auch 2024 in Paris.

