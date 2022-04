Superbike

Lucas Mahias stürzt schwer: Motorrad überschlägt sich im Freien Training von Aragón mehrmals

Lucas Mahias kam während des 1. Freien Trainings in Aragón schwer zu Sturz. Der Franzose verlor in der zweiten Kurve die Kontrolle und flog ab. Sein Motorrad überschlug sich abseits der Strecke mehrmals. Auf die Ingenieure von Kawasaki Pucetti Racing kommt damit vor dem Superbike-Rennen am Sonntag jede Menge Arbeit zu.

