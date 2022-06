Es habe sich lediglich um einen stressbedingten Ohnmachtsanfall gehandelt, erklärte eine Betreuerin der Amerikanerin. In der Vergangenheit habe es bereits ähnliche Vorfälle gegeben.

Fuentes sprach kurze Zeit später mit der "Marca" über den Moment, als sie merkte, dass etwas mit Alvarez nicht stimmte: "Es war ein großer Schreck. Ich hatte Angst, weil ich sah, dass sie nicht atmete, aber jetzt geht es ihr sehr gut."

Ad

Zugleich äußerte die frühere Weltklasse-Synchronschwimmerin Kritik an den Rettungsschwimmern, die bei der WM in der Schwimmhalle im Einsatz waren.

Weltmeisterschaften Nach Aus von Superstar Dressel: Teenager Popovici und McIntosh glänzen VOR 15 STUNDEN

"Ich musste reinspringen, weil die Rettungsschwimmer es nicht gemacht haben", berichtete Fuentes. Diese hätten stattdessen nur "geglotzt". Trotz des Vorfalls will Alvarez laut ihrer Trainerin am Freitag beim Teamevent an den Start gehen.

Anita Alvarez wird von ihrer Trainerin Andrea Fuentes gerettet Fotocredit: Getty Images

Fuentes über Alvarez: "An ihre Grenzen gegangen"

Auf Instagram schrieb Fuentes zudem über ihren Schützling: "Sie ist einfach an ihre Grenzen gegangen und hat sie gefunden. Aber Anita geht es gut und die Ärzte haben auch gesagt, dass es ihr gut geht. Wir alle wissen, dass das auch in anderen Sportarten passiert: Radfahren, Marathon, Leichtathletik ... Manche schaffen es nicht bis zur Ziellinie und manche kommen sogar kriechend oder ohnmächtig ins Ziel."

Auch das Synchronschwimmen sei "sehr hart. Jetzt ist es an der Zeit, sich auszuruhen und zu erholen." Im Einzel landete Alvarez am Ende auf dem siebten Rang (87,6333 Punkte). Gold ging an die Japanerin Yukiko Inui (95,3667) vor Marta Fiedina aus der Ukraine (93,8000) und Evangelia Platanioti aus Griechenland (91,7667).

Das könnte Dich auch interessieren: "Verteidigt mein Land": Ukrainer Romanchuk widmet Vater WM-Medaille

122 Kilometer: Amputierter Curin durchschwimmt Titicacasee

Schwimmen Mit deutschem Rekord zur WM-Medaille: Wellbrock schreibt Geschichte GESTERN AM 16:47