Die 21-Jährige habe keine Symptome und sei bei "guter Gesundheit", wie das chilenische NOK verlauten ließ.

Die Sportlerin sei von den japanischen Behörden jedoch unter eine zehntägige Quarantäne gestellt worden, hieß es weiter. Daher könne Aguirre, die sich auf Social Media "am Boden zerstört und sehr traurig" zeigte, nicht an den Taekwondo-Wettbewerben teilnehmen. Auch ihr Trainer befindet sich in Isolation.

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia am Mittwoch: Diese Events zeigt Eurosport LIVE

Olympia - Basketball Aufatmen beim Team USA: NBA-Star kann in Tokio spielen VOR 3 STUNDEN

(SID)

Erstes Olympia-Tor: Großbritannien legt Traumstart gegen Chile hin

Olympia - Taekwondo Die wildesten Taekwondo-Headkicks bei Olympia 01/07/2021 AM 15:45