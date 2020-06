Nach der Kritik an Novak Djokovic und seiner Adria Tour sowie ihren Teilnehmern hat sich nun auch Dominic Thiem zu Wort gemeldet. In einem Statement bat der Österreicher um Entschuldigung. "Unser Verhalten war ein Fehler, wir haben uns zu euphorisch verhalten", erklärte die Nummer drei der Welt. Er selbst sei bereits fünfmal negativ auf das Coronavirus getestet worden.

Bei der von Novak Djokovic organisierten Adria Tour waren sowohl in Belgrad als auch beim zweiten Stopp in Zadar Zuschauer zugelassen. "Wir haben wochenlang ohne Zuschauer gespielt, daher waren wir so froh, endlich wieder Fans dabei zu haben", erklärte Thiem in seinem Statement.

Auch wenn das Zulassen von Zuschauern für Kritik sorgte, hielt sich Organisator Djokovic an die in Serbien und Kroatien geltenden Regeln. "Wir haben der serbischen Regierung und ihren Corona-Regelungen vertraut, aber wir waren zu optimistisch", gab der 27-Jährige im Nachhinein offen zu.

Adria Tour: Thiem mit negativen Testergebnissen

Er sei "schockiert" gewesen, als er gehört habe, dass gleich vier Spieler positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden seien. "Es tut mir extrem leid", entschuldigte sich der Australian-Open-Finalist. Er selbst sei bereits fünfmal getestet worden, jedes Mal negativ.

Bereits vor dem eigentlichen Finale der Station in Kroatien wurde bekannt, dass Grigor Dimitrov positiv getestet wurde. Es folgten weitere Infektionen bei Viktor Troicki, Borna Coric und Novak Djokovic, der seit dem Start des Turniers in der Kritik steht.

Thiem hatte nur beim Start in Belgrad an der Adria Tour teilgenommen und diese gewonnen.

