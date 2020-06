Noah Rubin hat Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer scharf kritisiert. Die Superstars der Szene, allesamt Mitglied im ATP-Spielerrat, würden ihre Aufgabe nicht ernst genug nehmen. "Sie haben viel für das Tennis getan, aber erzählt mir nicht, dass ihr dem Sport helfen wollt und dann nicht an Gesprächen teilnehmen könnt, wenn wir euch brauchen", schrieb der Weltranglisten-225. auf Twitter.

In sieben Tweets schilderte Noah Rubin ausführlich seine Sicht der Dinge.

Im Hinblick auf Djokovic monierte der US-Amerikaner vor allem, dass dieser die US Open für deren strenges Hygiene-Konzept massiv kritisiert hatte und durchblicken ließ, deshalb nicht antreten zu wollen. "Es ist extrem unsensibel, zu sagen, dass die Chance, ein Grand-Slam-Turnier mit etwa dem selben Preisgeld zu spielen, nur eben mit weniger Leuten im Team, nicht gut genug wäre", so Rubin.

Besonders übel stieß dem 24-Jährigen auf, dass Djokovic als Präsident des ATP-Spielerrats an einem großen Meeting zur Analyse der prekären Lage nicht teilgenommen hat.

"Djokovic hat mehr getan als Federer oder Nadal"

"Novaks Name rückt nun in den Fokus, nachdem es bei seiner Liga (Adria Tour, Anm.d.R.) unbestritten Sicherheitsprobleme gab und er als Präsident des ATP-Spielerrats nicht in der Lage war, am ersten Zoom-Meeting der Geschichte mit mehr als 400 Spielern teilzunehmen. Das geschah ungefähr zur selben Zeit, als Bilder auftauchten, auf denen er mit anderen Topspielern Fußball spielte, die dafür Zeit hatten, nicht aber für das Meeting."

Schwere Vorwürfe an die Adresse der Nummer eins der Welt. Er gebe aber zu, dass "Djokovic direkt mehr getan hätte als etwa andere Spitzenspieler wie Federer oder Nadal". Die Mitgliedschaft im Spielerrat bringe eben ein hohes Maß an Verantwortung mit sich. "Wenn du das nicht möchtest, dann sei auch nicht Teil davon", schob Rubin nach.

Die Episode zeigt einmal mehr: Der Ton im Profi-Tennis wird zunehmend rauer.

