Novak Djokovic lädt zur Adria Tour 2020 und u.a. Alexander Zverev und Dominic Thiem sind der Einladung gefolgt. Eurosport überträgt das erste Turnier im serbischen Belgrad am 13. und 14. Juni und das zweite im kroatischen Zadar am 21. und 22. Juni live im TV bei Eurosport 2. Auch im Eurosport Player könnt ihr live mit dabei sein, wenn sich Djokovic, Zverev, Thiem und Grigor Dimitrov messen.

Während die ATP-Tour aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin pausiert, hat Novak Djokovic die Adria Tour am Mittelmeer ins Leben gerufen.

UTS Der Ultimate Tennis Showdown live im TV und im Livestream bei Eurosport VOR 3 STUNDEN

Neben dem Weltranglistenersten sind auch Alexander Zverev (7. der Weltrangliste/nur in Belgrad), Dominic Thiem (3./nur in Belgrad), Marin Cilic (37./erst in Zadar) und Grigor Dimitrov (19.) am Start. Das erste Turnier der Adria Tour findet am 13. Juni und 14. Juli in Belgrad statt.

Die Stars verzichten auf eine Gage, der Erlös wird für den guten Zweck gespendet. Zur Adria Tour sind auch Zuschauer zugelassen, allerdings mit Auflagen wie Abstandsregeln.

Alle Matches der Adria Tour finden auf Sand statt.

Die Adria Tour live im TV

Eurosport 2 wird bei den ersten beiden Turnieren in Belgrad und Zadar (20. und 21. Juni) live im TV mit von der Partie sein. Die Turniere werden jeweils am Wochenende ausgetragen. Die Day Session beginnt jeweils um 14:00 Uhr, die Night Session um 19:00 Uhr. Auch Übertragungen bei den weiteren Turnieren sind geplant.

Play Icon WATCH Tennis-Legende Kuerten verrät: Darum werde ich Tsitsipas nicht coachen 00:10:16

Das Turnier mit Djokovic, Zverev, Thiem im Livestream

Auch im Livestream im Eurosport Player verpasst ihr keine Sekunde zum ersten Aufeinandertreffen vieler Topstars seit der Zwangspause im März.

Die Adria Tour bei Eurosport.de

Auch bei Eurosport.de erhaltet Ihr natürlich alle News zur Adria Tour. Hier erfahrt Ihr, wie sich Alexander Zverev bei seinem ersten Auftritt seit der Pause durch die Corona-Pandemie schlägt.

Spielplan - Turnier in Belgrad (13. und 14. Juni)

Modus: Jede Partie wird im Best-of-Three-Modus gespielt, wobei jeder Satz nur bis vier geht.

Gruppe A:

Sa., 13.6., 16:00 Uhr: Novak Djokovic - Viktor Troicki

Sa., 13.6., 17:00 Uhr: Alexander Zverev - Filip Krajinovic

Sa., 13.6., 21:00 Uhr: Novak Djokovic - Filip Krajinovic

Sa., 13.6., 22:00 Uhr: Viktor Troicki - Alexander Zverev

So., 14.6., 15:00 Uhr: Filip Krajinovic - Viktor Troicki

So., 14.6., 16:00 Uhr: Novak Djokovic - Alexander Zverev

Gruppe B:

Sa., 13.6., 14:00 Uhr: Grigor Dimitrov - Dusan Lajovic 4:3, 3:4, 4:1

Sa., 13.6., 15:00 Uhr: Dominic Thiem - Damir Dzumhur

Sa., 13.6., 19:00 Uhr: Grigor Dimitrov - Damir Dzumhur

Sa., 13.6., 20:00 Uhr: Dominic Thiem - Dusan Lajovic

So., 14.6., 14:00 Uhr: Dusan Lajovic - Damir Dzumhur

So., 14.6., 17:00 Uhr: Grigor Dimitrov - Dominic Thiem

Play Icon WATCH Nadal: "Tennis ohne Fans wird hart" 00:01:17

Tennis Doppelpack bei Eurosport: Adria Tour und Ultimate Tennis Showdown live VOR 6 STUNDEN