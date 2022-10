"Ich denke, sein Spiel kommt dem von Federer am nächsten. Er ist auch super aggressiv und super kreativ, er versucht immer, etwas mit dem Ball zu machen", erklärte Mouratoglou, der im Moment Simona Halep und Holger Rune trainiert: "Die Geschwindigkeit, mit der er in der Lage ist, von hinten nach innen zu gehen, das ist Roger pur."

Zugleich habe Alcaraz aber "die Konterqualitäten von Djokovic. Und er kann lange Ballwechsel mit viel Spin spielen, wie Nadal", ergänzte der Franzose

"Dazu kommt, dass er für seine Größe (1,83 Meter, Anm. d. Red.) sehr gut aufschlägt und sehr gut returniert", so Mouratoglou.

Seit den US Open erlebte Alcaraz allerdings ein ziemliches Auf und Ab in seinen Leistungen. Beim Davis Cup verlor der Youngster sein Match für Spanien gegen Félix Auger-Aliassime, gewann allerdings gegen den Südkoreaner Soonwoo Kwon.

Nichts zu holen für Alcaraz in Astana

In seinem ersten Einzelturnier nach dem Triumph in New York schied der 19-Jährige Anfang Oktober im kasachischen Astana gleich in der ersten Runde gegen David Goffin aus.

Seither war Alcaraz auf der ATP Tour nicht mehr im Einsatz.

Spätestens Anfang November zum Paris Masters dürfte jedoch wieder mit dem jungen Spanier zu rechnen sein.

