Alexander Dolgopolov exklusiv aus Kiew: "Wir müssen uns schützen und brauchen Waffen"

Der ehemalige Tennisprofi Alexandr Dolgopolov erklärt im Eurosport-Interview, warum er sich dafür entschied, in die Ukraine zurückzukehren und gegen die russischen Invasoren zu kämpfen. "Kiew ist wie eine verlassene Stadt. Wir standen direkt neben dem Haus meines Freundes, als am Himmel eine Rakete vorbeiflog. Ich weiß also genau, wo ich hier bin", sagt der 33-Jährige.

00:08:18, vor 31 Minuten