"Ich habe das Glück, dass ich das Ganze im Griff habe." Während der Partien habe er ein Gerät in der Tasche liegen, das seinen Zuckerwert anzeigt. Der ATP und der ITF sei dies bekannt, eine Insulinpumpe nutze er nicht.

Zverev hatte vergangene Woche die Gründung einer Stiftung zur Unterstützung von Betroffenen der Stoffwechselkrankheit bekannt gegeben. Bei ihm selbst war Diabetes Typ 1 im Alter von vier Jahren diagnostiziert worden.

Der Sportstar berichtete, er wolle ein Vorbild dafür sein, dass man trotz einer Erkrankung alles erreichen könne.

"Ich habe die Goldmedaille von Olympia, ich bin die Nummer zwei der Welt, habe zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen und schon ein paar Erfolge hinter meinem Rücken", sagte Zverev, der angab, in der Schule wegen der Krankheit gehänselt worden zu sein.

Zverev kämpft um US Open

Bei den anstehenden US Open (29. August bis 11. September) will der Hamburger möglichst wieder in das Geschehen eingreifen. Aufgrund seiner schweren Knöchelverletzung will Zverev aber nichts überstürzen.

"Ich werde natürlich immer noch versuchen, die US Open zu schaffen, obwohl es sehr, sehr knapp wird", so Zverev über einen möglichen Start beim vierten Major des Jahres

