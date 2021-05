Tennis

Alexander Zverev und sein rätselhaftes Formtief rund um Miami: Mischa erklärt seltsame Situation

Alexander Zverev schied bei den Turnieren in Miami, Monte-Carlo und München früh aus - und gewann dann das Masters in Madrid. Wie war das Formtief zu erklären? Mischa Zverev bringt im Eurosport-Podcast Das Gelbe vom Ball mit Matthias Stach und Boris Becker Licht ins Dunkel und berichtet von falsch genommenen Schmerzmitteln in Miami.

00:05:28, vor einer Stunde